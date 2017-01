Ventes en baisse, mais bonnes perspectives pour l'énergie solaire

vendredi, 27.01.2017

Contrairement à la tendance globale de marché, la demande d'énergie solaire a faibli l'an dernier en Suisse. Différents facteurs, comme la hausse des prix du mazout, ou des subventions cantonales, devraient toutefois bientôt relancer le marché.



Selon les premières estimations de l'Association des professionnels de l'énergie solaire, Swissolar, les ventes de capteurs solaires (chaleur solaire) se sont repliées de 15% l'an dernier. Concernant les ventes d'équipements photovoltaïques (électricité solaire), le repli est même de 20%, indique vendredi la faîtière dans un communiqué.



Au total, le courant solaire a couvert en 2016 environ 2,5% de la consommation d'électricité. En matière de chauffage, la part du solaire s'est établie à environ 0,6%.



Malgré ces chiffres en baisse, les perspectives s'améliorent pour l'année en cours, affirme Swissolar. Les prix du mazout ont de nouveau sensiblement remonté, ce qui, afin d'en réduire la consommation, devrait encourager les maîtres d'ouvrage à installer plus de capteurs solaires.



D'autre part, plusieurs cantons ont augmenté leurs subventions pour le solaire thermique, qui couvrent généralement environ 20% des coûts.



Parallèlement, le prix des panneaux photovoltaïques a nettement baissé ces derniers mois, ce qui rend encore plus attrayantes les installations en autoconsommation d'électricité, d'autant que la rétribution unique de la Confédération couvre environ 30% des coûts d'investissement. Dans le même sens, l'obligation d'autoconsommation prévue par les cantons aidera également.



Au niveau mondial, le marché du photovoltaïque a augmenté d'environ 50% en 2016. Près de la moitié des nouvelles installations a été posée en Chine. Les autres marchés principaux étaient le Japon, les Etats-Unis, l'Inde et d'autres pays émergents. L'Europe n'a plus qu'une part de marché de 10%. - (awp)