GDC annulée: Pro Helvetia propose une alternative pour les studios suisses

mercredi, 04.03.2020

Contrainte d’annuler sa délégation SwissGames en mars à la Game Developers Conference (GDC) en raison du coronavirus, Pro Helvetia propose une alternative pour les studios suisses.

Pro Helvetia maintient son soutien financier auprès des studios faisant partie de la délégation suisse. (Julia Malcher PVM Production)

Suite à l’annulation de l’édition de mars 2020 de la Game Developers Conference (GDC) en raison du coronavirus, Pro Helvetia s’est vue contrainte à son tour d’annuler sa délégation SwissGames en mars à San Francisco. Cette année, 14 studios helvétiques devaient faire le déplacement au rendez-vous des professionnels de l’industrie vidéoludique.

Malgré cet imprévu, Pro Helvetia maintient son soutien financier auprès des studios faisant partie de la délégation suisse, en couvrant les contributions convenues aux frais de voyage que les membres délégués ont déjà encourues.

La Game Developers Conference travaillant actuellement à la tenue de la conférence plus tard cet été, Pro Helvetia reste alerte quant à un éventuel report de date. Une fois la situation éclaircie sur la tenue ou non d’une édition GDC estivale, Pro Helvetia évaluera la situation de sa participation à cette édition reportée et proposera aux membres de la délégation helvétique de s’y rendre, ou de rejoindre à la place la délégation SwissGames à la Gamescom de Cologne, qui débutera le 25 août 2020.

Perte d'opportunité

Etant donné que l’épidémie touche un grand nombre de secteurs, les participants restent compréhensifs face à cette décision, selon Pro Helvetia, qui souligne toutefois que cette annulation représente une perte d’opportunité pour les studios, qui avaient pris des engagements et prévus des entrevues avec des partenaires potentiels.

Sur Twitter, Gameculture a tenu à féliciter les studios pour «tout leur travail acharné jusqu’à présent dans la préparation de cette délégation».

Depuis plus de 30 ans, la Game Developers Conference réunit à San Francisco les professionnels de l’industrie vidéoludique du monde entier. Pour Pro Helvetia, il s’agissait cette année de la 10ème délégation consécutive SwissGames.

Parmi la délégation 2020, on compte des studios plus connus tels que Blindflug Studios (gagnant du GDC Pitch 2019), Stray Fawn Studio ou Sunnyside Games ; des technologies innovantes (vrbn studios ou SO REAL digital twins) ainsi que de nouveaux arrivants ("Deep Space Gardening" et "Kukulcan").

Liste de la délégation SwissGames

• Ghofran Akil

• Black Spoon Studios

• Asteroid Lab

• Space Indie Studios

• SO REAL Digital Twins AG

• Fiberjungle GmbH

• Team DSG

• Blindflug Studios

• Stray Fawn Studio

• Shy Robot Games

• Jeux de Sunnyside

• BISBOG SA

• vrbn studios

• Rosie Reality