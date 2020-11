Novartis prévoit une baisse des prix des médicaments aux Etats-Unis

dimanche, 08.11.2020

Conséquence de l'élection de Joe Biden, le président du conseil d'administration Jörg Reinhardt de Novartis estime que la pression sur les prix des médicaments va s'accroître aux Etats-Unis.

Cette année, Novartis a enregistré un recul de près de 2% des prix des médicaments aux Etats-Unis a annoncé Jörg Reinhardt. (Keystone)

Novartis s'attend à une baisse des prix des médicaments aux Etats-Unis. Le président du conseil d'administration Jörg Reinhardt l'a dit dans une interview à la NZZ am Sonntag après l'élection de Joe Biden à la présidence. La pression sur les prix se manifeste déjà depuis des années partout dans le monde, a-t-il ajouté.

Cette année, Novartis a enregistré un recul de près de 2% des prix des médicaments aux Etats-Unis, a précisé le président, même si, sur la liste officielle, les prix ont augmenté. Selon lui, pratiquement personne ne paye les prix de la liste.

L'objectif n'est pas non plus de faire des thérapies chères contre des maladies rares un moteur principal de chiffre d'affaires, a rappelé le président. Les principaux moteurs de chiffre d'affaires sont les produits pour traiter des maladies courantes et cela va rester ainsi. Les domaines thérapies géniques et cellulaires ainsi que la radio-oncologie pourraient représenter un jour 10 à 20% du portefeuille de produits, mais pas plus, selon M. Reinhardt.

Le président a aussi donné son avis sur l'initiative pour des multinationales responsables: l'accepter serait une erreur. Aujourd'hui déjà, collaborateurs et investisseurs font pression pour le respect des standards sociaux et écologiques.

Le cas échéant, l'initiative pourrait déclencher un flot de plaintes non fondées qu'il serait difficile de contester en raison du renversement du fardeau de la preuve. Ces plaintes nuiraient à la réputation des entreprises. M. Reinhardt recommande l'acception du contre-projet du Conseil fédéral, formulé avec mesure. (awp)