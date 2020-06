COVID, nouveau conseil d’administration

dimanche, 07.06.2020

Conseil d’Organisation du VID. Valeurs, Intelligences, Devoirs. Notre avenir économique c’est certain, c’est le VID. Ce VID qui va vitalement remplacer la pensée unique du tout pour l’argent.

L’imagination c’est plus important que la finance.

Le VID n’est pas utopique, c’est une nouvelle dynamique, enrichissante et profitable à tous. Nous avons des Valeurs, nous avons des Intelligences, nous avons des Devoirs. Le comme avant ne reviendra pas, cela serait une stupidité finale. Refaire les mêmes erreurs ? La même cupidité comme moteur ? Pour quel salut ? Pour quel bonheur.

L’imagination c’est plus important que la finance. L’imagination humaniste des Galileo Galilei, des Nicolas Machiavel, des Léonard de Vinci, des Archimède, des Hippocrate, des Shakespeare, des René Descartes, des Isaac Newton, des Albert Einstein, des Lao Tseu, des John Davison Rockefeller, pas celle des seuls champions du stock exchange market.

Le COVID est composé de 11 membres, dix génies universels et un John Davison Rockefeller, le génie financier. Une mécanique qui fera ses preuves ; à 50/50, le financier sera responsable de faire pencher la balance du génie d’entreprise, à l’est ou à l’ouest, selon son analyse comptable de pertinence et de viabilité. Le COVID est une révolution courageuse, offrir la gouvernance aux valeurs, aux intelligences, aux devoirs. Le VID au pouvoir !

Hippocrate comme médecin d’entreprise. Archimède et Léonard de Vinci en recherche et développement, Shakespeare au storytelling et à la communication, Lao Tseu à la morale, l’éthique et les ressources humaines, René Descartes et Albert Einstein à la vision, l’anticipation, la prospective, Galilée pour faire tourner soleils et planètes autour du point fixe de l’ambition entrepreneuriale, Rockefeller pour faire les affaires. Pas toutes les affaires, les bonnes affaires, éthiques et profitables. Une nouvelle dynamique économique. Un jardin compassionnel à la générosité infinie à cultiver avec Valeurs, Intelligences et Devoirs. Un jardin noble et vertueux avec marges et profits. Plus, mieux, plus vite, moins cher. La joie de faire le VID.

Archimède, Léonard, on vous écoute, quels sont vos sujets de travail en cours ? Un système à vis sans fin de dépollution des océans, et le recyclage des collectes toxiques en carburant zéro carbone pour les tracteurs des champs à durabilité illimitée. René, Albert, vous en penser quoi, cela peut intéresser qui ? Le marché est immense, on pourrait être prêts à livrer quand ? William, tu as une idée pour la com ? Newton tu peux nous modéliser l’attraction économique et sociale ? Nicolas, vérifie que l’on est bien dans les clous et fais un peu de benchmark, il faut savoir ce que fait la concurrence. Lao Tseu, les ressources et la motivation, tu mets le job à l’agenda. Si le tout est bien organisé, nous avons dans nos mains un blockbuster. On vote, 11 voix pour, pas d’opposition. Feu vert, John Davison, tu as 48 heures pour trouver le financement.

Non, le COVID n’est pas une utopie, c’est une chance à saisir.