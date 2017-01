Madoff deale du Swiss Miss en prison

Condamné à 150 ans de prison, Bernard Madoff continue à faire des affaires. Il a réussi à organiser derrière les barreaux une petite entreprise de vente de Swiss Miss, la marque de poudre instantanée de chocolat chaud.

Condamné à 150 ans de prison, Bernard Madoff continue à faire des affaires. Le journal Le Monde rapporte qu’il a réussi à organiser derrière les barreaux une petite entreprise de vente de Swiss Miss, la marque de poudre instantanée de chocolat chaud. Il a réussi à racheter tout le stock disponible pour le revendre avec profit dans la cour de promenade.

Bernard Madoff, a été condamné en 2009 pour avoir organisé la plus grande chaîne de Ponzi de tous les temps. 20.000 investisseurs à qui il promettait des rendements mirobolants ont été escroqués. Les versements des derniers arrivés permettaient de rétribuer ceux qui les avaient précédés dans cette course à l’avidité. Cette chaîne a fini par se rompre lors de la crise financière de 2008. Bilan de l’escroquerie: plus de 64 milliards de dollars partis en fumée.

Aujourd’hui celui que l’on appelle « Oncle Bernie », à cause de sa bonhomie capable d’instaurer instantanément la confiance, est en ... pension à la prison fédérale de Butner (Caroline du Nord).

Les aventures de Bernard Madoff ont donné naissance à une série «Ponzi Supernova» qui vient de sortir sur Audible, la filiale d’Amazon spécialisée dans les téléchargements audio. Outre les confessions de l’escroc, elle fait intervenir des enquêteurs du FBI ou de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américaine.