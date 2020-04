Le logiciel MedCo renforce le dialogue entre hôpitaux

jeudi, 02.04.2020

Conçu à l’EPFL, le système MedCo permet aux établissements de santé d'échanger des données en toute sécurité. Trois hôpitaux suisses l’utilisent déjà.

SM



Le logiciel MedCo permet aux hôpitaux de rassembler leurs données au bénéfice de la recherche médicale.

Les hôpitaux universitaires de Lausanne, de Genève et de Berne sont les premiers à bénéficier du nouveau logiciel MedCo. Lancé en 2019, cette solution vise à faciliter la recherche médicale collective sur des pathologies comme le cancer ou des maladies infectieuses. Son atout: elle rend possibles des calculs sécurisés sur des données décentralisées de patients. «Plus notre capacité d’analyser et de comprendre les maladies de patients individuels augmente, plus l’apprentissage par l’expérience devient un moteur essentiel pour améliorer le traitement», explique l’oncologue Petros Tsantoulis des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).



«Cette intégration dans trois hôpitaux majeurs du pays représente une étape importante vers l’analyse big data en oncologie médicale. La clé de son succès résidera dans la définition d’un langage commun dans tous les hôpitaux impliqués», précise Julian Schardt, oncologue à l’Hôpital universitaire de Berne.



À la suite de sessions de tests effectués entre Lausanne, à Genève et à Berne, MedCo sera prochainement déployé dans les hôpitaux universitaires de Bâle et de Zurich, ainsi que dans d’autres établissements du Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer (SAKK).

Anonymisation des patients

Le programme est le résultat de presque une décennie de recherche interne au sein du laboratoire pour la sécurité des données (LDS) à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Ensuite, il a fallu près d’une année de coopération intense entre les services informatiques hospitaliers et des experts juridiques avant de pouvoir déployer ce dispositif sur le terrain.

«L’option de consulter des bases de données décentralisées en excluant toute possibilité d’identifier des patients constitue un levier important pour accélérer la recherche clinique universitaire en Suisse», indique Oliver Peters, directeur général adjoint du CHUV. «La capacité d’effectuer des calculs sur des données sans les déplacer ou les décrypter est cruciale», ajoute Jean-Pierre Hubaux, chef du LDS. Ce dernier prévoit que lorsque le logiciel sera pleinement opérationnel, il favorisera non seulement la recherche entre les hôpitaux mais aussi avec d’autres institutions en lien avec la santé

Innovation cryptographique

L’interface de MedCo offre un bel avantage: elle a été conçue pour être utilisée par des professionnels de la santé qui ne sont pas nécessairement des experts en informatique.



Son modèle décentralisé repose sur un principe cryptographique appelé calcul multipartite sécurisé, qui permet d’analyser de manière confidentielle les données dans différents hôpitaux. «Lorsque les données sont associées à la puissance du chiffrement homomorphe, capable d’effectuer des calculs sur des informations cryptées sans les décrypter, elles restent protégées de bout en bout contre les attaques tant internes qu’externes», détaille Juan Troncoso-Pastoriza, chercheur senior au LDS.