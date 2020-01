Manufacture des mondes enchanteurs

Communiquer rapporte plus que d’innover et produire. Et c’est nettement moins risqué.

Pécub



Dire ce que l’on va faire permet à la concurrence de nous mettre sous surveillance, et de nous précéder sans politesse dans l’offre marchande. Dire ce que l’on va dire est un brin plus sophistiqué. Et le vocabulaire d’un discours n’engage à rien. Zéro risque, par contre impact assuré sur le marché.Demain on rase gratis.

Nous travaillons sur le médicament global garanti sans effet adverse. Nous sommes sur le point d’aboutir une technologie parfaite de captage de l’énergie solaire. Nous avançons à grands pas vers la forêt ignifugée garantie anti-feu. Nous lancerons bientôt un nouveau genre d’adrénaline qui optimisera les performances du collaborateur, supprimera le stress négatif et le burnout dévastateur. Nous avons commencé l’observation en bioréacteur d’un bactériophage dépollueur.

Nous avons fait le premier pas en direction d’une morale universelle, valable pour le végétal, le minéral, l’humain et l’animal. Nous sommes sur le point de signer une charte de relation éthique durable avec les fourmis et les abeilles. Nos travaux de recherche sur le rat permettent d’envisager avec de bonnes chances de succès, un QI de 164 pour tout le monde.

Avec notre prochain programme d’intelligence en alimentation artificielle, la faim dans le monde ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir. Avec notre ADN augmenté, vivre jusqu’à 130 ans en bonne santé sera une réalité dans quelques années. Les voyages intergalactiques sont possibles, nos physiciens ont élaboré une théorie qui transforme les années-lumière en millièmes de secondes.

Dire que l’on va dire est une science en captation de capital à crédulité euphorique. Dire que l’on va dire sous conditions à définir est un art. Dire que l’on va dire si le marché est prêt à payer pour se l’entendre redire c’est du génie. Certes certains de ces génies sont en prison, cependant la méthode n’est ni contrôlée, ni patentée. Warning libre-service. On vous roule dans la farine peut-être, et peut-être pas.

Le faciès d’en face est-il crédible ? La cravate de marque, le costume en soie, les mocassins sur mesure, le parfum grand couturier, la montre très grande complication, la limousine intérieur cuir, c’est évident, ce n’est pas un bouffon.