Sonova est bien positionné pour défendre ses parts de marchés

mardi, 19.05.2020

Commentaire. Les résultats supérieurs aux attentes communiqués mardi par Sonova placent le groupe zurichois en bonne posture pour lui permettre de faire face aux défis de la pandémie.

Piotr Kaczor



Le CEO n’a pas caché, lors de la conférence de presse téléphonique, qu’un recul de 10% lui paraissait plutôt optimiste au vu du recul essuyé en avril.

Les résultats supérieurs aux attentes de Sonova permettent au groupe zurichois de continuer à étendre ses parts sur le marché global ainsi que l’a souligné son CEO Arnd Kaldowski. Même si l’ampleur du rebond est incertaine sur un marché des appareils auditifs, que le CEO présente comme le deuxième secteur le plus touché après l’industrie des voyages.

La clientèle type est en effet âgée de 70 ans an moyenne et par conséquent encore peu encline à rendre visite à un audioprothésiste même là où les restrictions ont été assouplies.

Comme pour ses concurrents, les ventes n’ont atteint en avril qu’un peu plus du tiers de celles enregistrées au cours du même mois l’an dernier eu Europe et aux Etats-Unis, un cinquième même au Brésil et au Canada alors que la situation s’est nettement améliorée en Asie-Pacifique avec 60% du revenu d’il y a un an.

Si le groupe zurichois n’a pas livré de prévisions chiffrées pour l’exercice 2020-21, les attentes des analystes anticipent un recul du chiffre d’affaires évalué entre -10% et un tiers.

Mais le CEO n’a pas caché, lors de la conférence de presse téléphonique qui s’est tenue mardi matin, qu’un recul de 10% lui paraissait plutôt optimiste au vu du recul essuyé en avril. «Cela va dépendra du moment où l’on aura atteint l’équivalent de 100% de l’année précédente». Et le CEO d’estimer que 70% des commerces dans le monde sont ouverts actuellement, à temps plein ou réduit, audioprothésistes indépendants inclus.

Compte tenu de son assise stratégique, financière et opérationnelle, Sonova dispose des moyens financiers, avec un milliard de francs de liquidités, pour assurer son rebond et défendre sa position de chef de file mondial en continuant de miser sur l’innovation, en investissant dans la recherche et le développement.

