Comment s’est conçu le billet des 500 ans d’Orell Füssli

mardi, 10.03.2020

Elvira Booth*



A l’occasion de son 500e anniversaire, l’imprimerie suisse de renom Orell Füssli a décidé de créer un billet commémoratif qui reflète à la fois son passé et son futur. Le designer romand Christophe Métroz a été choisi pour réaliser ce projet. Pour apprendre les secrets de la conception et la fabrication des billets de banque, il s’est tourné vers KBA-NotaSys, leader mondial de l’impression de sécurité, à Lausanne.

Pour marquer cet anniversaire, la société a souhaité élaborer un billet maison dont le design devait à la fois refléter son histoire et sa vision du futur. Le spécimen a été conçu par le designer romand Christophe Métroz, en collaboration avec le designer français Frank Adebiaye.

Le projet a démarré en 2016, par un concours sur invitation d’Orell Füssli. Parmi les cinq designers sélectionnés, Christophe Métroz était celui qui avait le moins d’expérience dans la réalisation de billets de banque, avec uniquement à son actif un stage de courte durée dans le domaine.

C’est là que l’expertise de KBA-NotaSys a été décisive. Pour développer son prototype, Christophe Métroz s’est rendu à plusieurs reprises au sein des locaux lausannois de l’entreprise, afin de se familiariser avec l’industrie, et apprendre les techniques liées à la conception de billets de banque, aux côtés de Michelle Bonzon, cheffe de projet design et experte dans le domaine. Durant ses 17 années passées au sein du département design de KBA-NotaSys, elle a participé à la création de 500 billets de banque à travers le monde entier.

Le design final a été créé en collaboration avec le designer et graveur d’Orell Füssli, Armin Waldhauser. Les différents éléments graphiques ont été convertis en un concept fonctionnel respectant les exigences de base d’impression de sécurité.

Le travail de Christophe Métroz a débouché sur un spécimen de très haute qualité. Son design incarne le thème du temps et fait référence aux symboles helvétiques ajustés méticuleusement au recto comme au verso. On y découvre un portrait avec une grille de proportions parfaitement aligné des deux côtés.

«Je suis designer graphique depuis plus de 15 ans, mais ce projet était très différent des autres, raconte Christophe. Pour moi, la création d’un billet de banque tient beaucoup de l’architecture: il s’agit de marier et d’exploiter de multiples contraintes physiques en choisissant et en combinant des éléments.»

Le visuel du billet représente l’espace-temps dans lequel l’expérience humaine se déroule. Le portrait symbolique mélange une peinture d’Albrecht Dürer avec un visage de femme anonyme contemporaine. Le temps est omniprésent dans les symboles de la clepsydre, la spirale, le labyrinthe ou le sablier. La ville de Zurich a servi de base de réflexion sur l’espace, à travers sa transformation d’une image très ancienne en données cartographiques d’aujourd’hui.

Ce spécimen très contemporain raconte l’histoire de l’exploit humain, celui qui dépasse les limites du temps. Comme par ailleurs pour chaque billet de banque, et tel le gardien de notre histoire, il raconte notre époque tout en nous rappelant tous les jours d’où l’on vient, et où l’on va.

* Responsable Marketing & Communication, KBA-NotaSys