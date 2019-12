«Accroitre l’accès de la jeunesse africaine aux meilleurs universités du monde»

mercredi, 11.12.2019

Comme toute Millennial qui se respecte, j’ai commencé ma carrière professionnelle avec pour objectif principal la quête de sens.

Fanny Moral*



Après diverses expériences de stage dans le secteur social ou environnemental, j’ai eu la chance de faire mon stage de fin d’études en Afrique du Sud et d’y découvrir Enko Education.

Outre qu’il fascine par la pluralité et la richesse de ses cultures, le continent Africain se distingue par la multiplicité des défis liés à sa croissance. Parmi tous ces défis, Enko Education relève celui de la croissance démographique et son accès à une éducation de qualité.

Enko Education, c’est un réseau d’écoles internationales africaines, qui a pour ambition d’accroître l’accès des élèves africains aux meilleures universités du monde grâce à une éducation internationale de qualité à coût réduit et donc abordable pour la classe moyenne. Le continent africain est le plus grand vivier de la jeunesse mondiale. Les jeunes millénials ambitieux n’y manquent pas et les opportunités d’accéder à l’université de leurs rêves non plus. Pourtant, ils sont sous-représentés dans les meilleures universités du monde. Cela est dû à la complexité des procédures d’admission à ces universités, qui nécessite une préparation spécifique rarement dispensée dans les écoles secondaires locales. Les écoles internationales en Afrique, offrant cette préparation, restent inaccessibles à la majorité des populations locales car très coûteuses.

Enko Education a conçu un modèle innovant. Nos programmes mènent à des diplômes reconnus et recherchés à travers le monde. Nous les proposons à des frais de scolarité bien inférieurs à ceux des autres écoles internationales en Afrique. Par ailleurs, nous accompagnons nos élèves vers l’enseignement supérieur grâce à notre programme d’orientation universitaire. Nous dispensons d’une expérience pédagogique exceptionnelle qui forge la sensibilité internationale des élèves tout en cultivant leurs racines africaines. 10% de nos élèves bénéficient de bourses, ce qui nous permet d’augmenter notre impact social en touchant des élèves de milieux défavorisés. Enko Education a créé 382 emplois sur le continent depuis 2013 et prévoit d’en offrir plus de 1400 en 2026. Afin d’impacter plus encore les communautés locales, nous développons des offres annexes à destination de nos parents d’élèves (cours de langue par exemple), d’élèves d’autres écoles (cours de codage, cours de dessin), mais aussi des formations pédagogiques pour les enseignants de nos écoles partenaires locales.

Nos diplômés étudient aujourd’hui à Yale

Le modèle Enko a d’ores et déjà fait ses preuves avec d’impressionnants résultats d’admissions. Nos diplômés étudient maintenant à Yale College (Etats-Unis), Sciences Po (France), the University of Toronto (Canada), African Leadership University (Rwanda) et bien d’autres. La majorité de ces offres s’accompagnent de bourses d’études.

Le groupe a ouvert sa première école à Yaoundé, au Cameroun, en 2014 avec 4 élèves. Aujourd’hui, le réseau Enko compte plus de 2000 élèves répartis dans 14 écoles dans 8 pays. Notre ambition est d’opérer 40 écoles supplémentaires sur le continent d’ici 2026.

*Manager Programmes, ENKO Education