CNN lance une chaîne TV économique pour la Suisse

dimanche, 22.01.2017

CNN va lancer en Suisse une chaîne nationale et en anglais consacrée à l'information financière et économique.

Basée à Zurich et à Genève, la nouvelle chaîne économique et en anglais pour la Suisse, CNNMoney Switzerland, sera opérationnelle dès le deuxième semestre 2017.

Cette nouvelle chaîne s'adresse à la communauté de décideurs établis en Suisse, indiquent ses promoteurs, CNN International Commercial et son partenaire MediaGo, dimanche dans un communiqué. Il s'agit de la première plateforme CNNMoney locale de la chaîne d'informations télévisées américaine.



Outre l'actualité du monde des affaires et des entreprises helvétiques, la chaîne anglophone entend élargir la couverture au sport, à la météo, à la culture et aux loisirs notamment. Les contenus seront produits dans deux rédactions, la principale à Zurich et l'autre à Genève, auxquelles s'ajoute une équipe commerciale.



Le choix s'est porté sur la Suisse car "la forte concentration de multinationales, d'organisations internationales, de hautes écoles et de sièges sportifs en fait un terreau idéal pour ce type de média", explique Christophe Rasch, patron de MediaGo, dans le Matin Dimanche. Les opérateurs ciblent "4 millions de personnes" en Suisse avec une certaine maîtrise de l'anglais.



La chaîne sera accessible en clair sur le câble et sur les offres IPTV, précise le communiqué. Les dernières nouvelles concernant la Suisse et l'international pourront aussi être visionnées en ligne sur un site dédié, ainsi que sur les réseaux sociaux. (awp)