Claude Vetterli à la direction générale de l'enseignement postobligatoire vaudois

lundi, 23.10.2017

Claude Vetterli.

C'est à l'actuel directeur général adjoint, Claude Vetterli, que le Conseil d'État a confié, depuis le 1er octobre dernier, la direction de la DGEP. Il assumera la direction du service jusqu'à l'entrée en fonction du futur directeur général. Le poste de directeur général de la DGEP sera mis au concours dès la fin d'octobre.

Nommé en 2013 directeur général adjoint, Claude Vetterli a conduit avec succès la division de l'enseignement de la DGEP. Remplaçant du directeur général, il connaît l'ensemble des partenaires et des prestations de cet important service dont il assure l'intérim de direction depuis quelques semaines. En collaboration avec François Chapuis, directeur général adjoint et les cadres de la DGEP et avec le soutien du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, il gère l'ensemble des affaires courantes de la DGEP.

Dans une perspective de développement des formations du secondaire II, de prise en considération des enjeux de l'éducation numérique et de mise en oeuvre de formations nouvelles, notamment pour les jeunes en difficulté et pour les adultes, il pilotera également les projets dans lesquels sont engagés de nombreux groupes de travail.