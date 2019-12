Clariant conclut un partenariat avec Plant Advanced Technologies

vendredi, 29.11.2019

Clariant et Plant Advanced Technologies développeront de nouveaux produits à base de plantes.

Le groupe bâlois prendra une participation de 10% dans PAT.(Keystone)

Le chimiste rhénan Clariant a conclu un accord de partenariat avec le français Plant Advanced Technologies (PAT) pour le développement de nouveaux produits à base de plantes. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.



Le groupe bâlois prendra une participation de 10% dans PAT, société de biotechnologies végétales basée à Nancy, dans l'est de la France. L'entreprise produit des actifs innovants et rares à destination des marchés cosmétiques, pharmaceutiques et agrochimiques.



L'accord entre les deux sociétés prévoit des projets de développement communs et des accords exclusifs de distribution, a précisé Clariant vendredi dans un communiqué.



Selon Hans Bohnen, membre du comité exécutif de Clariant, ce partenariat permettra d'étoffer l'offre du groupe helvétique dans le secteur des soins corporels.(awp)