Clariant: chute du bénéfice annuel et suppression de postes

jeudi, 13.02.2020

Clariant, dont le bénéfice net a chuté en 2019, prévoit de supprimer 500 à 600 postes dans les deux prochaines années.

Clariant a annoncé qu'il comptait supprimer 500 à 600 postes dans les deux prochaines années.(Keystone)

Clariant a accusé une chute de son bénéfice net en 2019, notamment en raison d'une charge exceptionnelle liée à une éventuelle amende. Le chimiste de spécialiés bâlois, en plein processus de restructuration, prévoit aussi de supprimer 500 à 600 emplois ces deux prochaines années.

La mesure devrait permettre de compenser le ralentissement de la croissance prévue cette année et générer des économies d'environ 50 millions de francs. Actuellement, le groupe établi à Muttenz compte approximativement 17'200 collaborateurs et la coupe correspond à environ 3 à 3,5% de l'effectif.



Durant la période sous revue, le bénéfice net a été divisé par plus de 9 pour s'inscrire à 38 millions de francs, notamment en raison de la constitution d'une provision de 231 millions destinée au règlement éventuel d'une amende. Le bénéfice brut opérationnel (Ebitda) ajusté d'effets uniques a quasi stagné à 740 millions, tandis que la marge afférente est restée stable à 16,8%.



Le chiffre d'affaires est également resté inchangé à 4,4 milliards de francs mais a progressé de 3% hors effets de change.



Le Conseil d'administration proposera un dividende stable de 0,55 franc.

A l'exception du bénéfice net qui a nettement raté le coche, les autres résultats sont peu ou prou conformes au consensus AWP.



Le groupe en plein recentrage sur les activités les plus rentable prévoit que la cession des activités pigments devrait être finalisée avant la fin de 2020.



Le chimiste de spécialités compte uniquement poursuivre les activités de trois de ses divisions, à savoir Care Chemicals (cosmétiques, produits ménagers), Natural Resources (produits et services pour l'industrie minière et des hydrocarbures, y compris additifs, désormais le plus important du groupe) ainsi que Catalysis (catalyseurs).



L'entreprise n'a pas communiqué de prévisions détaillées pour 2020.(awp)