Citadel Finance reprend le gestionnaire LPCC Trillium

jeudi, 30.03.2017

Citadel Finance reprend Trillium, le gestionnaire LPCC, pour créer un nouvel ensemble dont les encours s’élèvent désormais à plus d’un milliard de francs

Elsa Floret



Marc Lemaire. CEO de Citadel Finance

Afin de soutenir la stratégie de croissance de l’entreprise, Citadel Finance, créée à Genève en 1998, a finalisé la reprise de Trillium, la société de gestion LPCC dirigée par Marc Amyot. Le nouvel ensemble voit ses encours s’élever à plus d’un milliard de francs, avec un périmètre d’activité, qui s’articule désormais autour de deux pôles, gestion privée et gestion collective. Validé par la Finma, ce rapprochement s’est opéré au gré d’une transaction incluant capital et actions. En échange de ses parts dans Trillium, Marc Amyot est entré dans la structure actionnariale de Citadel. Il garde par ailleurs la direction générale de Trillium puisque les deux entités juridiques sont conservées. Trillium, qui a obtenu l’agrément LPCC en 2010, prend en charge le développement du pôle asset management de Citadel Finance.



Lire l’interview de Marc Lemaire, CEO de Citadel Finance et Pascal Roduit, CFO de Citadel Finance, dans l’édition de vendredi.