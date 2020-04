Cinq clés pour combiner innovation et rigueur

dimanche, 29.03.2020

Christophe Clavé *



La littérature managériale décrit généralement les conditions nécessaires à une culture de l’innovation comme étant la tolérance à l’échec, la volonté d’expérimenter, la sécurité psychologique et une culture très collaborative et non hiérarchique. Un article publié par la Harvard Business Review (Gary Pisano) montre que malgré leur apparente simplicité, ces attributs sont difficiles à mettre en œuvre. Chacune de ces qualités à son coté moins sympathique qui est tout aussi important à prendre en compte.



Si l’échec est toléré, l’incompétence en revanche est absolument inacceptable (1). Il n’existe pas d’exemple d’entreprises, même les plus célèbres qui n’aient pas connu des échecs. Mais aucune d’entre elles ne tolère l’incompétence. Elles recrutent les meilleurs talents, explorent des idées nouvelles qui peuvent échouer, mais n’acceptent ni compétences techniques insuffisantes, ni réflexions bâclées, ni management médiocre. Il n’y a pas la moindre hésitation, les salariés qui ne sont pas au niveau ne conservent pas leur poste. Les échecs ne valent que si on apprend d’eux. Sans cet apprentissage, l’échec n’est qu’une destruction de valeur. Il faut pour assurer cet apprentissage des salariés un très haut niveau de compétences et d’implication qui agissent pour atteindre des objectifs dans un cadre très clairs. Sans cette condition la tolérance à l’échec devient l’alibi de la médiocrité.

Pour innover il faut pouvoir expérimenter (2), ce qui repose sur deux principes de base dont le premier est un vrai renversement paradigmatique. Face à une idée nouvelle, au lieu de se demander «est-ce vrai? Comment le prouver?», on se demande «et si c’était vrai, serait-ce utile?». Procédant ainsi on réoriente complètement les expérimentations. Le second principe consiste à ne lancer que des projets aux budget et durée limités et de renoncer au projets chers et longs. On peut travailler sur plus d’idées et réorienter ou abandonner les idées les moins prometteuses.



Expérimenter librement exige de pouvoir s’exprimer. La possibilité donnée à tous de parler librement (3) des idées et des problèmes permet d’éviter les erreurs catastrophiques, d’apprendre et d’innover. Sa contrepartie doit être la possibilité pour tous de tout critiquer. Deux règles prévalent pour la critique: être constructive et ne pas être blessante.



Si la collaboration est la règle de travail, la responsabilité individuelle est incontournable. C’est le 4e changement de paradigme: équilibrer collaboration et responsabilité individuelle. Dans un environnement collaboratif il est naturel d’aller demander de l’aide à ses collègues. Chacun agit dans l’intérêt commun. Cette attitude généralement très productive peut cependant mener à la recherche systématique de consensus qui n’est pas forcément la meilleure solution. Le rôle des responsables est de décider pour avancer rapidement et d’assumer les conséquences de leurs décisions. La gestion de l’innovation n’est pas la seule à se fonder sur des paradoxes. Elle requiert une recherche permanente d’équilibres.



Enfin, si les managers sont le soutien de leur équipe ils doivent aussi être des leaders forts (5). Garant de la vision stratégique, le manager intervient, alloue les ressources, influence et à la fin tranche entre les contraires ainsi que les hésitations. Cette capacité à la fois intellectuelle et pratique de penser stratégiquement et d’agir est devenu l’essence de la fonction managériale. Et vous pensez toujours que c’est facile d’être manager?

* Professeur de stratégie & management INSEEC SBE