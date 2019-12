La banque Rothschild & Co remplace deux administrateurs

jeudi, 19.12.2019

Christian de Prati et Serge Ledermann vont ainsi prendre la succession de Bruno Pfister et Peter Smith.

Christian de Prati.

La banque Rothschild & Co a procédé au remplacement de deux administrateurs sur le départ. Christian de Prati et Serge Ledermann vont ainsi prendre la succession de Bruno Pfister et Peter Smith, lesquels renonceront à leur mandat au 31 décembre, comme déjà annoncé.

Les deux nouveaux administrateurs entreront en fonction le 1er janvier 2020, indique jeudi la filiale helvétique du groupe bancaire parisien.

Christian de Prati a dirigé pendant près de dix ans les activités suisses du géant Bank of America Merrill Lynch. Il a également oeuvré au sein de Credit Suisse First Boston en Suisse, à Hong Kong et à Shanghai.

Personnalité bien connue sur la place financière genevoise, Serge Ledermann a notamment travaillé pour Lombard Odier, Banque Heritage, Retraites Populaires et Banque J. Safra Sarasin, avant d'ouvrir sa société de conseil en investissement.(AWP)