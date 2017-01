La BCGE convertit son capital en nouvelles nominatives uniques

Chaque titre au porteur de la BCGE, d'une valeur nominale de 100 francs, sera converti en deux nominatives d'une valeur nominale de 50 francs.

Après la conversion, la BCGE conservera un capital-actions inchangé de 360 millions de francs, composé de 7,2 millions actions nominatives d'une valeur nominale de 50 francs.

La Banque cantonale de Genève procède comme prévu à la conversion de ses titres. Les actions au porteur cotées ainsi que les nominatives A et B, non cotées, seront converties à compter du 2 février en une nominative unique, suite à l'entrée en vigueur des nouveaux statuts adoptés fin avril 2016 et ratifiés par le Grand conseil genevois, indique l'établissement lundi dans un communiqué.



Chaque titre au porteur, d'une valeur nominale de 100 francs, sera converti en deux nominatives d'une valeur nominale de 50 francs. Les actions nominatives A et B, d'une valeur nominale unitaire de 50 francs, seront également converties, avec un rapport d'échange de 1 pour 1, précise la BCGE.



Après la conversion, la BCGE conservera un capital-actions inchangé de 360 millions de francs, composé de 7,2 millions actions nominatives d'une valeur nominale de 50 francs.



Par ailleurs, chaque nouvelle nominative donne droit à une voix, en vertu de la modification des statuts de la banque, qui fixent également sa valeur nominale. La cotation des nouvelles actions nominatives a été admise par la SIX Swiss Exchange, et la conversion ne nécessite aucune démarche de la part des actionnaires actuels.



Cependant, afin de pouvoir participer à la prochaine assemblée générale de la banque, fin avril, et exercer leur droit de vote, les actionnaires devront s'assurer d'être inscrits au registre des actionnaires d'ici le 10 mars prochain, conformément au régime particulier qui s'applique aux actions nominatives.



L'opération a pour buts "de renforcer la liquidité et l'attractivité du titre sur le marché des capitaux, d'offrir une plus grande transparence de l'actionnariat, d'abandonner le titre au porteur en anticipant l'évolution du droit suisse et de faciliter l'adaptation aux nouvelles exigences réglementaires", énumère la BCGE. - (awp)