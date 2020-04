CH Media veut passer au chômage partiel

mardi, 31.03.2020

La société alémanique CH Media a demandé aux autorités de pouvoir passer au chômage partiel à partir du 1er avril durant trois mois.

CH Media réunit notamment l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung ou encore le St. Galler Tagblatt, ainsi que plusieurs radios et télévisions régionales. (Keystone)

Après TX-Group (ex-Tamedia), CH Media va introduire à son tour le chômage partiel pour ses 2000 employés. L'entreprise alémanique, qui comprend les titres régionaux des groupes AZ et NZZ, s'attend à un recul de 30% de son chiffre d'affaires en 2020 par rapport à l'an dernier.

Rien qu'en avril, la société réunissant notamment l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung ou encore le St. Galler Tagblatt, ainsi que plusieurs radios et télévisions régionales, s'attend à une chute de plus de 30% de ses ventes et de plus de 50% de ses recettes publicitaires. Le manque à gagner est évalué à 10 millions de francs pour le mois à venir, indique CH Media mardi.

La situation ne devrait pas s'améliorer au cours des mois suivants. Au second semestre, le recul du chiffre d'affaires pourrait se compter en dizaines de millions de francs. L'entreprise évalue actuellement le potentiel d'économies dans son offre.

Salaire versé dans sa totalité

En temps normal, le marché publicitaire, en chute libre en raison de la crise du coronavirus, représente la moitié des recettes de CH Media. Paradoxalement, les médias électroniques et les sites d'informations en ligne de l'entreprise atteignent des records de fréquentation en raison du besoin de la population de s'informer sur l'évolution de la pandémie.

CH Media a demandé aux autorités de pouvoir passer au chômage partiel à partir du 1er avril durant trois mois. Les collaborateurs recevront toutefois la totalité de leur salaire. Les actionnaires renoncent, eux, provisoirement aux dividendes qui devaient leur être versés ces prochains mois. Cette mesure équivaut à un prêt, indique l'entreprise.

Les cas de TX-Group et de Ringier

La semaine dernière, le géant zurichois TX-Group - propriétaire de Tamedia et de ses titres Tages-Anzeiger, 24 Heures et la Tribune de Genève notamment - avait annoncé, lui aussi, sa demande de chômage partiel. Comme CH Media, il entend garantir le versement de la totalité du salaire des employés.

Autre grand groupe de presse suisse, Ringier étudie à son tour cette possibilité pour ses collaborateurs administratifs. Ses journalistes sportifs et les collaborateurs de sa société ticketcorner sont d'ores et déjà soumis à ce régime durant trois mois, indique-t-il au site en ligne spécialisé dans les médias persoenlich.ch. Ils reçoivent actuellement la totalité de leur salaire. (ats)