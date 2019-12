Kudelski supprime 10% de l'effectif de sa filiale Skidata

Cette restructuration s'accompagne d'un avertissement sur recettes pour Skidata. Le chiffre d'affaires généré en 2019 par la filiale sera inférieur de 15 à 20 millions de dollars aux attentes.

Kudelski n'est visiblement pas satisfait de la performance de sa filiale Skidata, active notamment dans les systèmes d'accès aux enceintes et infrastructures sportives. Le groupe technologique vaudois prévoit de biffer 10% de l'effectif de la société.

Cette restructuration s'accompagne d'un avertissement sur recettes pour Skidata. Le chiffre d'affaires généré en 2019 par la filiale sera inférieur de 15 à 20 millions de dollars (presque autant en francs) aux attentes, indique jeudi Kudelski.

Dans son communiqué, le groupe précise que différents projets importants aux Etats-Unis ont été repoussés lors du quatrième trimestre, alors que Skidata réalise 40% de ses revenus entre novembre et décembre. Le carnet de commandes de la société devrait cependant atteindre 29 millions de dollars cette année, contre 6 millions pour la précédente.

Kudelski est déterminé à restructurer sa filiale, dont le siège est en Autriche. Les coupes dans les effectifs, à hauteur de 10% de l'ensemble, devraient intervenir dans le courant du premier semestre 2020. Le nombre de postes concernés n'est pas précisé dans le communiqué.

Les suppressions d'emplois ainsi que le toilettage du portefeuille produits et de l'organisation interne de Skidata devraient affecter positivement le résultat brut d'exploitation (Ebitda) de la filiale à hauteur de 40 millions de dollars dès 2020. Les coûts uniques de restructuration sont estimés à 20-25 millions.

Cette "transformation" s'inscrit dans le sillage de la nomination, en juin dernier, de David Luken en qualité de directeur général de Skidata, note le groupe vaudois. Kudelski veut renforcer les synergies entre la filiale et le groupe.

Présent dans près de 20 pays dont la Suisse, Skidata veut se focaliser sur les systèmes d'accès aux parkings, aux stations de ski, aux enceintes sportives et aux salles de spectacle afin de continuer à gagner des parts de marché, explique le communiqué. (AWP)