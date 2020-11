Bossard acquiert une participation de 40% dans MultiMaterial-Welding

Cette opération permettra au groupe zougois de renforcer ses compétences le domaine des technologies d'assemblage.

Le siège à Zoug du spécialiste de la fourniture de visseries, de systèmes de fixation et de solutions logistiques. (Keystone)

Le groupe Bossard a annoncé mardi l'acquisition de 40% du capital-actions de la jeune pousse nidwaldienne MultiMaterial-Welding. Il entend ainsi renforcer ses compétences dans le domaine des technologies d'assemblage. Aucune mention n'est faite des détails financiers de l'opération.

Celle-ci s'inscrit dans la volonté affichée de la holding zougoise d'investir dans "des technologies innovantes et orientées vers l'avenir", selon les termes du communiqué.

La technologie développée par MultiMaterial-Welding est particulièrement intéressante pour les clients des secteurs de l'automobile, de l'aviation et des chemins de fer. "Toutes les entreprises dont les produits naviguent, volent ou roulent, et qui nécessitent des pièces légères composées de plusieurs matériaux, sont des clients potentiels", résume le CEO du groupe, Daniel Bossard. (awp)