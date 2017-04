Allianz: renaissance de la marque Elvia

jeudi, 30.03.2017

Cette nouvelle marque directe, inactivée entre-temps (mais à forte notoriété du fait de son histoire), s’est bien établie sur le marché suisse dès sa première année.

Philippe Rey



C’est un élément clé de la stratégie numérique du groupe Allianz Suisse. La nouvelle marque directe ou en ligne Elvia s’est bien implantée sur le marché suisse dès sa première année d’existence et présente des taux de croissance élevés. Elle a remplacé l’ancienne marque Allianz24. Elvia a été inactivée entre-temps mais bénéficie de fortes racines issues du groupe d’assurances portant le même nom et acquis en 1994 par le groupe allemand Allianz. Elvia occupait alors le cinquième rang des assureurs généralistes en Suisse. Allianz Suisse est parvenu à associer le nouvel environnement numérique au conseil classique. Un assureur doit être présent sur tous les canaux de distribution, tout en développant une communication moderne et simple avec ses clients.