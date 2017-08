Logitech finalise le rachat d'Astro Gaming

Cette étape permet au fabricant de périphériques informatiques de renforcer sa présence sur le marché des accessoires pour jeux vidéos.

Ensemble, Logitech et Astro sont leader du marché des casques audio ou encore des souris. (Keystone)

Logitech a finalisé le rachat d'Astro Gaming annoncé en juillet dernier. Cette étape permet au fabricant de périphériques informatiques de renforcer sa présence sur le marché des accessoires pour jeux vidéos, lit-on dans communiqué diffusé pendant le week-end.

Lors de l'annonce de la transaction, un prix d'entreprise de 85 millions de dollars en espèces avait été articulé. Logitech avait également indiqué que la contribution de sa nouvelle acquisition contribuerait à raison de deux points de pourcentage à sa croissance pour l'exercice 2017/18, qui a débuté en avril.

L'entreprise estime qu'en investissant dans un marché proche des activités de jeux sur PC, elle pourra accélérer sa croissance durable dans ce segment. Ensemble, Logitech et Astro sont leader du marché des casques audio, des souris, des claviers et des webcams pour jeux vidéo sur PC et sur consoles. (awp)