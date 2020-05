Kickstart s’ouvre davantage à la Suisse romande

mercredi, 29.04.2020

Cette année, l’initiative Kickstart se tourne davantage vers la Suisse romande grâce à la collaboration d’Impact Hub Lausanne et Genève. Le programme destiné aux start-up en forte croissance cherche à les mettre en relation avec leur futur partenaire B2B.

Sophie Marenne



Amanda Byrde, co-fondatrice d’Impact Hub Lausanne et Genève, & Katka Letzing, co-fondatrice et co-directrice de Kickstart. Leur coopération permettra de renforcer le réseau en Suisse romande, une région devenue un pôle incontournable au niveau de la technologie et du développement durable.