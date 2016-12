Brésil: les marchés réduisent encore leur prévision de croissance 2017

lundi, 26.12.2016

Cette année, le PIB du Brésil, la première économie d'Amérique latine, devrait se contracter de 3,49% (contre 3,48% prévus la semaine dernière), après avoir chuté de 3,8% en 2015, la pire récession en un siècle.

Il y a quatre semaines, la centaine d'analystes et investisseurs consultés par la Banque centrale prévoyaient pour l'an prochain une croissance du PIB de 0,98%.

Les spécialistes des marchés ont révisé à la baisse pour la dixième semaine consécutive leurs prévisions de reprise de l'activité économique brésilienne en 2017, à seulement 0,5%, d'après la dernière enquête Focus diffusée lundi par la Banque centrale du Brésil.



Il y a quatre semaines, la centaine d'analystes et investisseurs consultés par la Banque centrale prévoyaient pour l'an prochain une croissance du PIB de 0,98%.



Ils ont révisé en baisse cette prévision à 0,58% la semaine dernière et à 0,5% ce lundi.



Cette année, le PIB de la première économie d'Amérique latine devrait se contracter de 3,49% (contre 3,48% prévus la semaine dernière), après avoir chuté de 3,8% en 2015, la pire récession en un siècle.



La Banque centrale avait révisé jeudi aussi ses prévisions de croissance pour 2017, à +0,8%, contre +1,3% prévu il y a trois mois.



Le président conservateur Michel Temer, qui a remplacé la présidente de gauche Dilma Rousseff après la destitution controversée de cette dernière, a lancé un plan d'austérité pour tenter de retrouver la confiance des investisseurs.



Le Sénat a définitivement validé le 13 décembre le gel en volume des dépenses publiques sur 20 ans, mesure phare du gouvernement Temer pour sortir le pays de la récession, rejetée par la majorité des Brésiliens.



Le gouvernement prévoit aussi une réforme des retraites et du marché du travail. - (awp)