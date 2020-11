Belimo entame un partenariat avec Facilio dans l'internet des objets

Cette alliance permettra au fabricant zurichois de servomoteurs et vannes de régulation de rendre encore plus efficace la gestion des bâtiments.

Le siège du groupe Belimo à Hinwil (ZH). (Keystone)

Belimo annonce le démarrage d'un partenariat stratégique avec Facilio, une plateforme pour l'exploitation et l'entretien de biens immobiliers, pour promouvoir le secteur du bâtiment en fournissant des environnements en réseau et durables, selon un communiqué paru mardi.

Face à la demande croissante d'une exploitation efficace des bâtiments, Facilio et Belimo aideront les propriétaires immobiliers, les exploitants et les prestataires de services à transformer les données de l'internet des objets (IoT) en informations et processus opérationnels pour l'optimisation en temps réel des performances et du confort des bâtiments. (awp)