Komax rachète des actifs de Practical Solution à Singapour et en Chine

vendredi, 03.02.2017

Cette acquisition permet au groupe lucernois de renforcer sa présence en Asie, où il dispose désormais de trois sites de développement.

Le groupe Komax a conclu avec l'asiatique Practical Solution un accord pour le rachat au 1er mars d'actifs à Singapour (développement et production) et à Shanghaï (distribution). Le spécialiste de l'automation et de l'usinage de câbles reprendra également une trentaine de collaborateurs travaillant sur les deux sites, précise un communiqué diffusé vendredi. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

Cette acquisition permet à Komax de renforcer sa présence en Asie, où le groupe lucernois dispose désormais de trois sites de développement. Practical Solution s'est fait un nom en Asie notamment pour des produits innovants dans l'usinage de câbles pour l'industrie automobile.

Selon le communiqué, les deux groupes sont déjà partenaires de distribution depuis des années et se vendent des produits réciproquement. Afin d'assurer la continuité, Hee Meng Hong, le vendeur des actifs de Practical Solution, se tiendra à disposition de Komax à Singapour à des fins de conseil.(awp)