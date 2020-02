Ems-Chemie continue à exceller par mauvais temps

vendredi, 07.02.2020

Cet acteur de niche dans la chimie a préservé ses marges élevées en 2019. Il compte en faire autant en 2020. La valorisation boursière d'Ems-Chemie dépasse 15 milliards de francs.

Philippe Rey



Ems-Chemie. Le rendement des capitaux employés et celui de ses fonds propres sortent nettement du lot.

Une fois de plus, Ems-Chemie a réalisé des résultats de haut niveau en 2019, alors que la conjoncture mondiale s’est détériorée et qu’une partie de l’industrie est tombée en récession. A fortiori l’industrie automobile et celle des machines et biens d’équipement. Le groupe EMS a pu préserver ses...