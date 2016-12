Rosneft augmente sa part dans des raffineries en Allemagne en divorçant de BP

jeudi, 29.12.2016

Cet accord va permettre à Rosneft de contrôler directement 12% des capacités de raffinage en Allemagne avec des capacités de 12,5 millions de tonnes par an.

Cet accord va permettre à Rosneft de contrôler directement 12% des capacités de raffinage en Allemagne avec des capacités de 12,5 millions de tonnes par an.

Le géant russe Rosneft a annoncé jeudi la dissolution de sa coentreprise avec le britannique BP spécialisée dans le raffinage en Allemagne, qui va se traduire par une augmentation de sa participation dans plusieurs unités dont la plus importante du pays.

BP va de son côté consolider 100% de la raffinerie de Gelsenkirchen (ouest) et d'une usine de production de solvants, DHC Solvent Chemie.

Effectif dès le 1er janvier 2017, cet accord va permettre à Rosneft de contrôler directement 12% des capacités de raffinage en Allemagne avec des capacités de 12,5 millions de tonnes par an. Le groupe contrôlé par l'Etat russe, via sa nouvelle filiale Rosneft Deutschland, devient ainsi le troisième raffineur sur le marché allemand, a-t-il précisé dans un communiqué.

Cela "démontre l'approfondissement de la coopération énergétique entre la Russie et l'Europe sur la base de livraisons efficaces de pétrole aux raffineries par l'oléoduc Droujba", a souligné Rosneft, visé par des sanctions occidentales à cause de la crise ukrainienne.

Dans la pratique, Rosneft va augmenter sa participation dans la première raffinerie en Allemagne, MiRO, à Karlsruhe (ouest), d'une capacité de 14,9 millions de tonnes par an, de 12% à 24%.

Le groupe détenu par l'Etat russe va également doubler à 25% sa part dans la raffinerie Bayernoil en Bavière (sud) et porter de 35% à 54% sa part dans l'unité PCK dans l'est.

"La restructuration de (la coentreprise) ROG permet à Rosneft de renforcer de manière significative ses positions dans l'un des marchés les plus prometteurs en Europe pour les produits pétroliers", a expliqué le groupe.(awp)