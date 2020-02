Raiffeisen réalise un exercice 2019 haut en couleur

jeudi, 27.02.2020

C'est surtout au niveau du bénéfice net que la banque Raiffeisen a signé un solide exercice 2019, alors que le produit opérationnel est en léger recul, souffrant des opérations d'intérêt.

Pour 2020, Raiffeisen table "sur une marche des affaires stable dans un environnement toujours aussi exigeant".(Keystone)

Le bénéfice net du groupe bancaire saint-gallois Raiffeisen s'est envolé de 54,4% à 835 millions de francs. Son résultat opérationnel s'est quant à lui établi à 929 millions, en forte progression de 33,0%, a indiqué l'établissement jeudi dans un communiqué.



Le recul de 12% du produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières n'a pas pu être entièrement compensé par la bonne tenue des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur, en hausse de 8,4%. Cela explique en partie la petite baisse de 0,9% du produit opérationnel à 3,051 milliards de francs.



Pour 2020, Raiffeisen table "sur une marche des affaires stable dans un environnement toujours aussi exigeant". Mais le groupe prévoit une croissance un peu plus faible dans les opérations hypothécaires et peu de changement au niveau des opérations sur les taux d'intérêt.(awp)