Dormakaba constamment à l’affût de cibles d’acquisition

dimanche, 02.02.2020

INTERVIEW. C’est dans son siège à Rümlang que Riet Cadonau, Président du conseil d’administration et CEO du groupe Dormakaba, a reçu l’Agefi pour un entretien. Il met notamment en exergue sa stratégie de croissance organique et par acquisitions. Il indique que son industrie «est encore très fragmentée et dans une phase de consolidation».

Philippe D.Monnier



Riet Cadonau, Président du conseil d’administration et CEO du groupe Dormakaba.

Suite à la fusion entre Dorma et Kaba scellée il y a quatre ans environ, le groupe Dormakaba emploie actuellement 16 000 personnes dans plus de 130 pays. Le chiffre d’affaire annuel de cette société -- cotée au SIX Swiss Exchange et spécialisée dans les solutions d'accès pour les bâtiments --...