Le potentiel majeur de l’évaluation des risques dans les décisions des assureurs suisses

mardi, 15.08.2017

C’est ce que révèle une étude du cabinet Mazars sur le bilan de la première année d’application des mesures dites ORSA, régies par la Finma.

Piotr Kaczor



Stefan Zumsteg, responsable du département actuariat de Mazars : «Beaucoup de sociétés n’ont pas compris d’emblée que l’ORSA n’est pas juste un simple exercice de conformité»

Les entreprises d’assurances sont tenues en Suisse de procéder, au moins une fois par an, à une évaluation prospective interne de leurs risques et de leur solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment ORSA) selon des bases formulées par la FINMA dans le cadre d’une circulaire entrée en vigueur...