Prix suisse de l'Ethique ce mardi

lundi, 11.05.2020

C'est ce mardi 12 mai que seront dévoilés les lauréats du Prix suisse de l'Ethique organisé par la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud.

"Les potions d’Adèle" propose des produits d’entretien naturels et polyvalents.

Vingt organisations sont en lice pour la 15e édition du Prix suisse de l'Ethique parrainé par l'Agefi et organisé par la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud. Parmi elles, trois recevront un prix par la délibération du jury et un quatrième sera décerné par le vote des étudiants de la HEIG-VD. Ces organisations seront récompensées pour leur effort dans le domaine de l’éthique, du développement durable ou de la responsabilité sociale. La présentation des projets:

AMSA: Celtic

Soucieuse de proposer continuellement des solutions alternatives à ses clients, Ascenseurs Menétrey SA, dont le siège est dans le canton de Fribourg, a créé Celtic, un ascenseur qui optimise sa consommation énergétique tout en gardant une qualité de fonctionnement optimale. Plus légère et plus spacieuse, la cabine Celtic a été réalisée afin de garantir une durée de vie plus longue que les modèles existants.

Beer Station: vente de bières zéro déchet

Le concept de Beer Station, situé dans le canton d’Argovie, est une manière innovante, moderne et écologique de boire de la bière. Les amateurs, achètent une fois une bouteille rechargeable et la font remplir de bière fraîchement tirée dans l'un des nombreux points de vente. L'objectif est d'introduire le concept "Zéro déchet" sur le marché suisse de la bière.

Ville de Renens: bourse solaire participative

Avec sa Bourse Solaire participative, la Ville de Renens souhaite accélérer la transition énergétique. Celle-ci offre à toutes et tous, propriétaires et locataires, l’opportunité de participer concrètement à l’essor des énergies renouvelables en équipant des grandes toitures de panneaux photovoltaïques grâce au financement participatif et à la constitution d'une communauté d'intérêts.

Biotruck: foodtruck responsable

Biotruck est un Foodtruck situé à Leysin de décembre à mars, et en Romandie le reste de l’année, ayant pour but de proposer une alimentation responsable. L’entreprise propose des plats végétariens, préparés avec des produits biologiques, tout en s’inscrivant dans une démarche « zéro déchet ». De plus, Biotruck a mis en place un Take-away fixe à Lausanne et un restaurant à Bex.

Calida: vêtements recyclables

L’entreprise Calida, dont le siège se situe dans le canton de Lucerne, propose une sélection de vêtements 100% recyclables avec la collection 100% nature certifiée Cradle to Cradle CertifiedTM. Les produits sont fabriqués avec des tissus composés à 100% de cellulose, TENCELTM, Lyocell. Ils sont entièrement biodégradables, qu'il s'agisse de fils, de boutons ou d'étiquettes.

Circle Soaps: production de savons bénéfique à la l’environnement

Le but de Circle Soaps, entreprise zurichoise, est d'offrir à ses client-e-s des savons organiques, végétaliens et sans déchets. Tous les ingrédients utilisés sont biologiques et d'origine végétale. Circle Soaps s'efforce de maintenir l’entier de sa chaîne de production et d'approvisionnement aussi exempte de déchets que possible.

e-Durable: recycle Cloud

e-Durable SA récupère des serveurs en fin de vie, abandonnés par des entreprises. Le projet Recycled.Cloud permet de poursuivre la vie de composants encore valides et performants en proposant de nouveaux serveurs locaux et 100% recyclés pour héberger des services «Cloud». En outre, Recycled.Cloud économise de l'énergie en misant sur le refroidissement naturel sans climatisation énergivore et s'approvisionne en courant 100% écologique.

Eaternity: mesure de l’impact environnemental des aliments et score de durabilité

Eaternity est une entreprise zurichoise qui calcule l'impact environnemental des aliments à l'aide d'analyses du cycle de vie, en tenant compte de paramètres tels que la production, la transformation et le conditionnement. L'objectif est de permettre à toutes et tous de prendre la décision de manger des aliments respectueux du climat.

Ecomanif: vaisselle réutilisable pour les manifestations

L’entreprise Ecomanif, située dans la ville d’Yverdon-les-Bains, a pour but de remplacer la vaisselle jetable par de la vaisselle réutilisable et durable. De l’évènement privé aux plus grands festivals, de la patinoire aux campus, des salles de concert aux entreprises, Ecomanif apporte la solution pour substituer la vaisselle mono usage. Pour faciliter ce changement, Ecomanif met en place des solutions novatrices comme les bornes de déconsignation CASH CUPS.

Fair’act: information sur les impacts de la mode et visite de magasins responsables

L’association FAIR’ACT, dont le siège social se trouve à Lausanne, a pour mission d’informer les consommateurs sur les impacts environnementaux et sociaux de l’industrie de la mode, au travers notamment de son site internet et de newsletters. Fair’act propose aussi de visiter des magasins de vêtements responsables lors de shopping tours dans différentes villes en Suisse romande.

Food Wear: solutions d’emballage réutilisables et lavables

Food Wear est une entreprise basée dans le canton de Neuchâtel qui confectionne et vend des solutions réutilisables et lavables en coton BIO pour l’alimentation dans le but de remplacer l’utilisation de plastique à usage unique.

HES-SO Valais-Wallis: Group-IT

Group-IT est un projet réalisé par l’Institut entrepreneuriat et management de la HES-SO Valais-Wallis et vise à soutenir les citoyen-ne-s suisses dans leurs démarches de transition énergétique. Pour ce faire, Group-IT propose un accompagnement dans le processus de pose d’installations photovoltaïques à l’aide d’une procédure simplifiée.

IFPD: programmes de formation professionnelle et d’entrepreneuriat

La Fondation internationale pour la population et le développement (IFPD) a pour objectif d’augmenter le taux d’activité des migrants dans le Canton de Vaud grâce au projet Alter Start. Avec un accompagnement spécifique et personnalisé, Alter Start soutient des porteurs de projets dépendant de l'aide sociale dans le lancement de leur microentreprise en Suisse.

Just No Waste: manifestations sans déchets

Basée à Lausanne, l’entreprise individuelle Just No Waste a pour but d’aider durablement et efficacement les organisateurs d’événements à réduire les déchets produits lors de leurs manifestations et ainsi faire évoluer les pratiques dans ce secteur. La démarche «No Waste» du Festival de la Terre montre qu’il est possible de se rapprocher très fortement du «zéro déchet» lors d’évènements grâce à des solutions simples et efficaces.

Les potions d’Adèle: projet de production de produits et ménages et d’entretien naturels

Basé à Genève, le but du projet est la production et la vente de produits d’entretien naturels et polyvalents afin d’offrir une alternative saine et écologique à l’offre actuelle. Les recettes proposées, dont les ingrédients sont locaux et issus du de l’agriculture biologique, sont efficaces et biodégradables. « Les potions d'Adèle » anime régulièrement des ateliers et formations axés sur des méthodes naturelles de ménage.

Neotex Concept: emballage alimentaire réutilisable Eco-Tsapi

Neotex Concept, basé à Bulle, est une petite entreprise qui conçoit et vend des emballages alimentaires réutilisables en cire d’abeille, de sa marque Eco-Tsapi®. Ils sont fabriqués de manière artisanale avec du coton et de l’huile de jojoba bio ainsi que de la cire d’abeilles suisses.

Oureka: plateforme de partage de vélos Match my Bike

Située à Sion, l’entreprise Oureka a mis en place la plateforme Match my Bike, ayant pour but de promouvoir la mobilité cyclable. Elle met en lien les personnes afin qu’ils échangent leurs vélos. Ils peuvent alors réserver un vélo dans les gares, tout en mettant le leur à disposition. Ces partages se font grâce à l’application Match my Bike et un cadenas Blootooth remis par l’entreprise.

Projet LIFT: de l’école au monde professionnel

Le projet LIFT est un programme national destiné aux jeunes (9è-11è Harmos), qui n'ont pas les bonnes conditions de départ pour trouver une formation professionnelle. Par ce biais, ils peuvent bénéficier d'expériences professionnelles, concrètes et régulières. Les écoles secondaires peuvent offrir une opportunité vers la transition professionnelle en mettant en place le projet LIFT.

