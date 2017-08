Syngenta achète des droits sur des traits génétiques de soja et maïs

lundi, 07.08.2017

C'est auprès de Dow Agrosciences et de MS Technologies que Syngenta a acquis deux traits génétiques de soja et un troisième trait de maïs.

Les termes du contrat avec l'agrochimiste bâlois restent confidentiels. (Keystone)

Syngenta a acquis auprès de Dow Agrosciences et de MS Technologies des droits non exclusifs sur deux traits génétiques de soja pour le marché américain dans son ensemble dans un cas et pour la seule Amérique du sud dans le second. Les deux accords sont susceptibles d'être élargis à l'ensemble de la planète. Un troisième accord de licence, également non exclusif, conclu avec Dow Agrosciences concerne un trait de maïs, égraine l'agrochimiste rhénan dans un communiqué lundi.





Les termes de ces contrats font l'objet de clauses de confidentialité. (awp)