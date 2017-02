DKSH: bénéfice net en hausse à 213 millions de francs en 2016

lundi, 06.02.2017

Ces résultats sont supérieurs aux prévisions des analystes, en particulier pour le bénéfice.

Le groupe de distribution DKSH a dégagé en 2016 un bénéfice net en hausse de 6,7% à 213 millions de francs. L'Ebit a augmenté de 8,4% à 293 millions. Il s'agit des meilleurs résultats que la société ait réalisé, tous les chiffres clés importants ont progressé, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué. Le conseil d'administration propose d'augmenter le dividende de 15,4% à 1,50 franc par action et de verser un dividende spécial de 3,00 francs par titre.

Le chiffre d'affaires net est monté de 4,5% à 10,51 mrd CHF. La croissance organique s'est élevée à 4,4% et 0,2% proviennent des activités de fusions et acquisitions. Les changes ont eu une influence "légèrement négative", soit de 0,1%.

Ces résultats sont supérieurs aux prévisions des analystes, en particulier pour le bénéfice. Le consensus AWP avait tablé sur un chiffre d'affaires de 10,47 milliards de francs, un Ebit de 280,5 millions et un bénéfice net de 191,4 millions.

Pour 2017, la direction ne donne pas de chiffres concrets. Elle prévoit une "poursuite de la croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice". Par ailleurs, le directeur général (CEO) Jörg Wolle passera le flambeau à fin mars à Stefan Butz.(awp)