Des coupons sur UBS avec effet mémoire

mardi, 27.10.2020

Certificat express. À la différence d’une barrier reverse convertible, les coupons ne sont pas garantis mais stockés pour être versés ultérieurement sous certaines conditions.

Levi-Sergio Mutemba



Bank Vontobel a émis ce mardi à la SIX Structured Products un nouveau certificat express avec barrière sur l’action du groupe bancaire suisse UBS (ISIN CH0573920409). Ce produit est doté d’une option de remboursement anticipé et automatique (autocall) de l’investissement initial (la valeur nominale au moment de l’émission). Option qui s’active lorsque le cours de l’action sous-jacente clôture au-dessus d’un certain niveau de cours. Autrement dit, en cas d’appréciation significative du titre UBS, le produit pourrait être remboursé de façon anticipée. Or UBS s’est apprécié de plus de 10% à 11,15 francs sur le mois écoulé, notamment sur la base d’excellents fondamentaux. Si ce cours devait être celui auquel UBS clôturera à la prochaine date d’observation autocall, le produit ne durera alors pas plus d’un trimestre.

«Cash collect»

Un certificat express, une variante du «cash collect», comme le désignent les professionnels de l’investissement anglo-saxons, est un produit d’optimisation du rendement consistant en un encaissement de primes (coupons) périodiques fixes et reposant sur l’évolution du sous-jacent. Ce qui le distingue d’un autre produit d’optimisation tel que l’obligation convertible à barrière ou «barrier reverse convertible» (BRC), est que le coupon de ce dernier est garanti quelle que soit l’évolution de l’actif sous-jacent. Le remboursement d’un certificat express à sa valeur nominale est également conditionné par l’évolution du sous-jacent, mais sur un mode différent. Ici, comme pour la BRC, ce remboursement dépend de l’évolution du titre sous-jacent par rapport à une barrière de protection conditionnelle.

Le coupon, en l’occurrence 13% sur un an payé trimestriellement (3,25%), sera effectivement versé uniquement si le cours d’UBS clôture à un niveau supérieur ou égal à un seuil prédéfini appelé «Niveau Coupon», et ce à chacune des quatre dates dites d’observation du coupon (21 janvier 2021, 21 avril 2021, 21 juillet 2021 et 21 octobre 2021). Ce niveau coupon est fixé à 8,34 francs, autrement dit à 75% du prix d’exercice (11,12 francs).

La barrière de protection est discrète

Si, le 21 janvier 2021, UBS clôture au moins à 8,35 francs, le produit paiera le coupon. Dans le cas contraire, le coupon ne sera pas payé, mais il sera en revanche mémorisé pour éventuellement être appliqué à la prochaine date d’observation. Ainsi, si, lors de la date d’évaluation du coupon suivante, le 21 avril, UBS clôture au-dessus de 8,34 francs, non seulement le coupon correspondant à cette période sera payé mais également celui qui ne fut pas versé le trimestre précédent. On dit alors du coupon qu’il possède un «effet mémoire».

Quant aux risques associés au remboursement de la valeur nominale, ils reposent à la fois sur l’évolution du sous-jacent par rapport à un niveau de remboursement anticipé appelé «Niveau Autocall», fixé à 11,12 francs (100%), et une barrière, celle-ci étant fixée à 8,34 francs (75%). Ceci signifie que si UBS clôture à un niveau égal ou supérieur à 11,12 francs à l’une des dates autocall (21 janvier 2021, 21 avril 2021 et 21 juillet 2021), le produit sera automatiquement résilié et remboursé à sa valeur nominale en plus du coupon couru. Si tel n’est pas le cas, le produit continue d’exister jusqu’à la prochaine date d’observation.

Contrairement aux quatre dates d’observation du coupon, les dates d’observation autocall sont au nombre de trois, car la dernière date d’observation est la date d’échéance elle-même, c’est-à-dire le moment où le produit arrive à maturité. Or, à la date d’échéance, c’est la barrière, dont l’observation est discrète, qui sert de critère pour le remboursement. De sorte que si UBS clôture à un niveau supérieur à la barrière à échéance, le produit sera intégralement remboursé. S’il clôture à un niveau égal ou inférieur, l’investisseur recevra l’action physique (sa sous-performance) comme s’il avait directement investi dans celle-ci.

Toutefois, le rendement des coupons amortit partiellement la perte en capital qu’une détention directe aurait impliqué. Dans son document KID, Bank Vontobel précise que le produit est «destiné aux investisseurs de détail souhaitant constituer et/ou optimiser les actifs de manière générale» et capables «de supporter une perte totale» de leur placement.