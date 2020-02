Les CFF veulent soigner l’information voyageur

vendredi, 14.02.2020

Centre d’exploitation commun pour le rail romand, annonces plus humaines et nouvelles solutions numériques: le groupe ferroviaire veut éviter les quiproquos sur le rail.

Sophie Marenne



Messages plus humains et applications plus intelligentes: les chemins de fers veulent mieux informer leur clientèle. (Keystone)

Les CFF ont une nouvelle résolution: mieux informer leur clientèle. Les responsables de la compagnie ferroviaire ont concrétisé plusieurs mesures qui visent à établir un meilleur dialogue entre pendulaires et cheminots. «Face à un problème, notre but est de mieux communiquer en amont, et non...