Cembra voit son bénéfice annuel progresser légèrement

vendredi, 21.02.2020

Cembra Money Bank a enregistré en 2019 un bénéfice net en hausse. Le spécialiste du crédit à la consommation anticipe un meilleur bénéfice par action.

Cembra vise un bénéfice par action oscillant entre 5,75 et 6,05 francs.(Keystone)

Le spécialiste du crédit à la consommation Cembra Money Bank a enregistré en 2019 un bénéfice net en hausse et a pu augmenter de plus d'un tiers ses prêts à la clientèle grâce à une acquisition. Pour l'année en cours, la société anticipe un meilleur bénéfice par action.



Durant la période sous revue, le résultat net a pris 3% à 159,2 millions de francs, tandis que le bénéfice par action s'est inscrit à 5,53 francs, contre 5,47 francs en 2018, a indiqué la banque vendredi dans un communiqué.



Le produit d'exploitation a pris 9% à 479,7 millions et 4% hors effet acquisition. Les charges d'exploitation se sont enrobées de leur côté de 20% à 231,8 millions.



Les prêts à la clientèle ont bondi de 37% à 6,6 milliards de francs, grâce à l'intégration partielle de Cashgate, tandis que la croissance organique s'est inscrite à 6%.

Par ailleurs, le nombre de clients ayant pris une carte de crédit auprès de l'établissement a avancé de 10% à 948'000 personnes.



Le conseil d'administration proposera de verser un dividende par action stable à 3,75 francs.

A l'exception de la rémunération des actionnaires qui est conforme aux attentes, les résultats sont quelque peu supérieurs au consensus AWP.



Pour l'année en cours, Cembra vise un bénéfice par action oscillant entre 5,75 et 6,05 francs.

Thomas Buess sera proposé comme administrateur lors de la prochaine assemblée générale.(Awp)