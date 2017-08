Le bitcoin a dépassé les 4'000 dollars

mardi, 15.08.2017

Ce weekend, la cryptomonnaie a été échangée, au plus haut, à 4'225,4 dollars. Et elle pourrait atteindre 5'000 dollars à l'horizon 2018. Bien que le cours soit redescendu depuis, le contexte reste particulièrement favorable pour le bitcoin.

Valérie Manasterski



Les hausses et baisses du cours du Bitcoin correspondent souvent au nombre de requêtes du terme Bitcoin dans Google Trends. (CCO Creative Commons)

Comme le rapporte lesechos.fr, le bitcoin n'a jamais progressé aussi vite, soit plus de 300% depuis le début de l'année. Pour certains analystes du Standpoint Research, le bitcoin atteindra les 5'000 dollars début 2018, reporte le nouvelobs.com. Monnaie décentralisée et échappant à toute institution monétaire, le bitcoin commence toutefois à avoir un intérêt plus fort des Etats.

Ne serait-ce qu'en Ukraine qui envisage un statut légal à cette cryptomonnaie. Ceci en réponse à un démantèlement d'un atelier de bitcoins de contrefaçon relate le journal ukrainien kyivpost.com. En Russie, comme l'a révélé Bloomberg.com, un proche du Kremlin va lever 100 millions de dollars pour développer des capacités de minages (une sécurisation de la monnaie virtuelle) exclusivement russes. Et au Japon, elle est déjà acceptée comme moyen de paiement.

C'est d'ailleurs les investisseurs nippons et l'intérêt russe qui ont fait grimper ce weekend les cours du Bitcoin. Mais ce contexte de hausse ne serait-il pas favorable à la création d'une bulle? En tout cas, ce ne serait pas une première pour le bitcoin qui en a déjà connu six depuis 2009. Et comme le souligne lesechos.fr, les hausses et baisses du cours du bitcoin correspondent souvent au nombre de requêtes du terme bitcoin dans Google Trends.