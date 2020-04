La Mobilière: plus de 350 millions de francs de dommages liés au coronavirus

mardi, 07.04.2020

Les dommages évalués à plus de 350 millions de francs n’empêchent pas la compagnie d'assurance bernoise La Mobilière d’afficher un excellent ratio de solvabilité SST de plus de 500% actuellement. Après un exercice 2019 porté par une croissance rentable et clos par un bénéfice en hausse de 10% à plus de 488 millions de francs.

Piotr Kaczor



Markus Hongler, le CEO de la Mobilière, anticipe une montée rapide de la demande de couverture du risque d'épidémie et cherche des solutions sur le long terme.

Les répercussions économiques de la crise pandémique ont déjà laissé des traces dans le bilan de la Mobilière. La partie Actions des réserves de réévaluations, d’un montant d’un peu plus de 800 millions de francs à fin 2019, a été grosso modo jusqu’ici divisée par deux, ainsi que l’a annoncé...