Ernesto Bertarelli reçoit le Prix Gallatin

jeudi, 06.04.2017

Ce prix est attribué à des individus ou à des entreprises ayant apporté une contribution à la promotion des relations entre la Suisse et les Etats-Unis.

Ce prix est attribué à des individus ou à des entreprises ayant apporté une contribution à la promotion des relations entre la Suisse et les Etats-Unis.

La Swiss-American Chamber of Commerce (SACC) et le conseil d’administration de son chapitre de la région lémanique ont décerné le «Prix Gallatin» à Ernesto Bertarelli, entrepreneur, sportif et philanthrope.

La SACC a organisé à cette occasion une cérémonie au Campus Biotech le jeudi 6 avril. Quelque 300 invités ont suivi avec attention les exposés des orateurs distingués, dont le Conseiller d’Etat genevois Pierre Maudet, Daniel Borel (Fondateur de Logitech), le Professeur Patrick Aebischer (ancien Président de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) et André Kudelski (Président et Directeur général du Groupe Kudelski et Vice-Président de la SACC). Le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a pour sa part prononcé le Laudatio et remis le Prix Gallatin 2017 dans les mains d’Ernesto Bertarelli.

Le lauréat était distingué pour ses contributions exceptionnelles au développement des relations americano-helvétiques dans les domaines de la biotech, avec Serono, et du sport avec Alinghi.

Mais également dans son rôle de philanthrope, au travers de la Fondation de la famille Bertarelli, où il attribue des fonds destinés à stimuler, entre autres, les avancées dans la recherche médicale. Celui-ci rapproche la Suisse et les Etats-Unis et réunit deux des institutions académiques parmi les plus respectées au monde, l’EPFL et la Harvard Medical School.

Six lauréats ont reçu précédemment le Prix Gallatin: Patrick Firmenich (alors CEO de Firmenich Inc.) pour avoir implémenté le Sustainability Thought Leadership des deux côtés de l’Atlantique; Charles Kleiber (ancien Secrétaire d’Etat pour l’Education et la Recherche); Thierry Lombard (Managing Partner de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie) pour son rôle clé dans le développement du réseau Swissnex; Robert Portman, ancien délégué commercial des Etats-Unis et actuellement Sénateur américain; Robert Lutz, fameux précurseur du secteur automobile; et enfin Daniel Borel, inventeur de la souris informatique et fondateur de Logitech.