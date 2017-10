Pélissier & Partners ouvre son nouveau pôle en Cybersécurité

mardi, 10.10.2017

Ce nouveau pilier en cybersécurité complémente ainsi les compétences en intelligence économique de Pélissier & Partners, en ajoutant une expertise focalisée sur une approche préventive visant à accompagner les clients sur leurs différentes problématiques de sécurité.

La société Pélissier & Partners continue son développement en intégrant à son offre un nouveau pilier de l’intelligence économique: celui de la protection des informations.

Depuis l’ouverture du cabinet Pélissier & Partners en 2011, la volonté de son Président Albert Pélissier a toujours été de réunir les deux piliers de l’intelligence économique sous une même entité.

Suite à la fermeture de l’antenne suisse d’Answer qui a cessé ses activités en août 2017,Albert Pélissier a été contacté pour rencontrer Monsieur Yohann Conti, leader de ce groupe d’experts afin d’envisager la possibilité de recruter ce team de spécialistes.

Le recrutement d’experts internationaux du domaine du renseignement et de la sécurité continue afin d'assurer le développement et offrir aux organisations suisses une expertise et des compétences clés.