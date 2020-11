Katrien De Vos: nouvelle capitaine des activités d'AstraZeneca en Suisse

lundi, 16.11.2020

Ce lundi, le laboratoire pharmaceutique britannique a nommée Katrien De Vos au poste de directrice générale d'AstraZeneca Suisse. Elle succède à Andrea Mugan qui devient vice-présidente mondiale de l'oncologie.

Katrien De Vos est titulaire d'un doctorat en physique appliquée aux diagnostics personnalisés, délivré par l'université de Gand, ainsi que d'un certificat professionnel en administration des affaires de la Vlerick Business School. Elle a rejoint AstraZeneca en 2011 et a occupé jusqu'à aujourd'hui un certain nombre de fonctions clés au sein de l'organisation. (AstraZeneca Suisse)

Katrien De Vos œuvre pour AstraZeneca depuis 2011, dernièrement en tant que responsable mondiale au sein de la division maladies respiratoires et immunologie, a précisé le groupe dans un communiqué. Dans ses nouvelles attributions, elle s'attachera «tout particulièrement» à mettre nos médicaments ainsi qu'un vaccin potentiel contre la Covid-19 à «la disposition des patients en Suisse», a précisé le nouvelle directrice, citée dans le communiqué.

Andrea Mugan dirigeait les affaires helvétiques d'AstraZeneca depuis 2018 et reprendra la vice-présidence de la division oncologie. Sous sa direction, la filiale helvétique a reçu plus de dix nouvelles autorisations pour des produits et indications dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, l'asthme, le diabète et l'insuffisance cardiaque.Basée à Baar, AstraZeneca Suisse emploie 120 collaborateurs. Ses domaines thérapeutiques les plus importants sont l'oncologie, les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, les maladies respiratoires et l'immunologie.



