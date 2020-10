Le SMI en hausse, malgré l'envolée des cas de Covid-19

lundi, 19.10.2020

A la Bourse suisse, le SMI grimpait encore de 0,42% à 10'250,20 points ce lundi en fin de matinée.

Des données macroéconomiques encourageantes en Asie soutenaient le moral des investisseurs. (Keystone)

La Bourse suisse restait résolument positive lundi, malgré les craintes liées à la nouvelle envolée des cas de contamination au coronavirus. Des données macroéconomiques encourageantes en Asie soutenaient le moral des investisseurs, alors que la saison des résultats trimestriels a démarré avec ceux de Julius Bär.

L'Europe, confrontée à une puissante deuxième vague, a dépassé dimanche les 250'000 morts du Covid-19, amenant l'Italie et la Suisse à annoncer à leur tour un nouveau durcissement des restrictions.

Dans la Confédération, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces publics clos dès ce lundi. Les réunions publiques spontanées sont limitées à 15 personnes et le télétravail est recommandé.

Des nouvelles plus encourageantes côté macroéconomique apportaient du baume au coeur des intervenants. En Chine, la croissance a bondi de 4,9% au troisième trimestre et les ventes de détail se sont inscrites en septembre en forte hausse sur un an (+3,3%), confirmant une reprise d'activité. Au Japon, la chute des exportations a sensiblement ralenti en septembre.

"Alors que l'Europe fait face à un ralentissement conjoncturel et la menace d'une seconde vague (de coronavirus), l'économie chinoise semble gagner en vigueur après plusieurs mois de faiblesse au niveau de la consommation privée", ont résumé les analystes de CMC Markets dans une note.

Les spécialistes d'Activtrades ont quant à eux évoqué les avancées pour le plan de relance économique aux Etats-Unis pour expliquer la bonne tenue des marchés. Les investisseurs semblent aussi tenir compte d'un soutien économique à court terme pour faire face à la montée des cas de contamination.

A la Bourse suisse, le SMI grimpait encore de 0,42% à 10'250,20 points à 10h56, tandis que l'indice SLI gagnait 0,43% à 1575,24 points et le SPI s'adjugeait 0,41% à 12'789,45 points.

La banque Julius Bär (+5,5%) accélérait la cadence, après avoir vu ses afflux d'argent frais accélérer au troisième trimestre. Ces derniers ont affiché sur les neuf premiers mois de l'année une croissance de 4,0%, contre 2,3% au premier semestre. Le gestionnaire de fortune zurichois a commencé à se désengager de sa filiale transalpine en difficulté Kairos Investment Management.

Les deux autres valeurs bancaires Credit Suisse (+3,9%) et UBS (+2,5%) suivaient juste derrière. La banque aux trois clés dévoilera mardi sa performance au troisième trimestre et les analystes interrogés par AWP tablent sur une progression du bénéfice net et opérationnel.

Barclays et Goldman Sachs ont par ailleurs relevé les objectifs de cours de deux géants bancaires helvétiques.

Zurich Insurance (+1,4%) montait aussi, porté par un relèvement d'objectif de cours de Morgan Stanley, suivi plus loin par Swiss Re (+1,2%).

Parmi les poids lourds, Nestlé (+0,5%), Novartis (+0,5%) et Roche (+0,7%) progressaient. Ce dernier a annoncé samedi que l'Agence américaine des médicaments (FDA) avait homologué une combinaison de Venclexta avec d'autres produits pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë.

A l'autre bout du tableau, Temenos (-0,1%) limitait ses pertes, pénalisé par un abaissement d'objectif de cours de Deutsche Bank et Goldman Sachs.

Lonza (-1,0%), Lafargeholcim (-0,8%) et Kühne+Nagel (-0,5%) formaient le trio des perdants. Le groupe de transport et logistique publiera mardi ses résultats au troisième trimestre et le consensus compilé par AWP table sur un repli des résultats sur la période.

Sur le marché élargi, Cembra Money Bank (+3,2%) attirait les convoitises après avoir lancé une carte de crédit avec Ikea.

GAM (+4,0%), qui publie ses résultats trimestriels mercredi, était également recherché, ainsi qu'EFG International (+4,0%) et MCH (+3,4%).