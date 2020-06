Georg Fischer biffe une vingtaine de postes de plus

jeudi, 04.06.2020

Ce groupe industriel Georg Fischer supprimera 23 postes de travail supplémentaires au Tessin. Des contrats temporaires avec une agence d’intérim sont concernés.

La décision de réduire les effectifs a été prise en raison de la situation de marché difficile que connaît la branche aéronautique, dans laquelle Precicast est active. (Keystone)

Precicast, filiale tessinoise du groupe Georg Fischer, va supprimer 23 postes de travail, sur les quelque 480 que compte l'entreprise. L'industriel schaffhousois a confirmé les informations de source syndicale relayées par les médias du canton italophone. Il a précisé ne pas avoir renouvelé à fin juin «deux douzaines de contrats avec des travailleurs intérimaires, respectivement avec une agence d'intérim» et qu'à ce titre, «il ne s'agit pas de licenciements», selon une porte-parole.



Le groupe de Suisse orientale avait déjà suscité l'ire syndicale au sud des Alpes au début du mois de mai, à l'annonce de la cessation des rapports de travail avec une vingtaine d'intérimaires chez Agie, une autre de ses filiales tessinoises.



La fonderie de précision basée à Novazzano, à la frontière italienne, a été intégrée en 2018 dans la division GF Casting Solutions. La décision de réduire les effectifs a été prise «en raison de la situation de marché difficile que connaît la branche aéronautique, dans laquelle Precicast est active, entre autres».



Les employés concernés ont été informés vendredi dernier. Precicast a introduit des mesures de chômage partiel dès le mois de mars. «A l'heure actuelle, près de la moitié des collaborateurs est au chômage partiel, avec un taux d'activité de 50% en moyenne», a précisé la communicante. A l'échelle nationale également, près d'un employé sur deux des 3200 que compte le groupe en Suisse se trouve au chômage partiel.



Precicast est mis en cause par le MPS (Mouvement pour le socialisme) pour avoir perçu de la part du canton des subventions à hauteur de 750.000 francs dans le cadre de mesures de soutien à l'économie.



De son côté, la direction du groupe Georg Fischer a assuré ne pas avoir sollicité le moindre crédit Covid-19, que ce soit auprès des pouvoirs publics ou de prestataires privés. (AWP)



