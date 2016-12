Le CEO de CarPostal détaille les raisons du recours en France

mardi, 27.12.2016

CarPostal, filiale de la Poste suisse, a fait appel à la Cour d'appel de Paris de sa condamnation à verser 10,6 millions d'euros à trois concurrents français. La sentence, prononcée en septembre par le Tribunal de commerce de Lyon, fait suite à une plainte pour concurrence déloyale contre la filiale française du transporteur helvétique. Dans un entretien publié mardi dans les colonnes du "Temps", le directeur général (CEO) de CarPostal, Daniel Landolf, réfute les accusations de sous-enchère salariale.



"Notre objectif est de gagner de l'argent, pas d'en perdre année après année, ce qui serait le cas si nous faisions du dumping", a-t-il assuré. Présent sur le marché français depuis 2004, CarPostal y est bénéficiaire depuis 2012 et planifie une "progression durable" au-delà de 2020. Selon M. Landolf, la croissance annuelle du chiffre d'affaires se situe entre 10 et 15%.



Face à l'affirmation des sociétés plaignantes que CarPostal France est déficitaire, le CEO fait valoir des différences dans les normes comptables: "nous utilisons la norme internationale IFRS, plus proche de la réalité". Au début de ses activités, la filiale hexagonale a reçu la plus basse capitalisation possible afin de contenir les coûts et a bénéficié d'abandons de créance par des opérations comptables internes, une manière de faire "tout à fait légale", selon le patron.



Ce dernier juge "très probable" une victoire en appel. "Sur la base des avis de nos juristes, nous ne pouvons pas imaginer que notre recours soit rejeté", et s'il devait l'être, le montant "démesuré" des dédommagements serait "sans doute" recalculé, prédit-il.



Reste que, comme le recours n'a pas d'effet suspensif, CarPostal est en train de négocier les modalités du versement dans l'attente du jugement en appel.



En France, CarPostal exploite actuellement neuf réseaux urbains, ainsi que des transports scolaires, dans cinq départements. La filiale du géant jaune concentre ses activités sur les agloméraitons de 50'000 à 200'000 habitants. "Nous sommes trop petits pour viser plus haut", explique le CEO. - (awp)