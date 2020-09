Christof Kutscher, nouvel administrateur de Carmignac

mardi, 15.09.2020

Carmignac annonce, ce mardi, que Christof Kutscher rejoint son conseil d'administration.

Christof Kutscher préside HSBC Pollination Climate Asset Management, un gestionnaire d’actifs visant à préserver la nature et à lutter contre le changement climatique. Il est aussi président de la banque privée suisse indépendante Bergos Berenberg.

Le spécialiste de la gestion d’actifs Christof Kutscher devient administrateur du groupe français Carmignac. Ce dernier préside HSBC Pollination Climate Asset Management, un gestionnaire d’actifs visant à préserver la nature et à lutter contre le changement climatique. Il est aussi président de la banque privée suisse indépendante Bergos Berenberg. Il a précédemment occupé les fonctions de directeur des investissements de LGT Capital Management avant de diriger les activités d’UBS Global Asset Management dans la région Asie-Pacifique puis de présider le conseil d’administration d’AXA Investment Managers.



Les cofondateurs de la société de gestion d’actifs financiers, Edouard Carmignac et Eric Helderlé, se disent «heureux» de cette nomination qui vient renforcer le conseil d’administration. «Nous sommes honorés de l’accueillir pour contribuer à la mise en œuvre de notre stratégie de développement et d’amélioration de l’expérience clients», commentent-ils.



Fondé en 1989, Carmignac distribue des fonds en Suisse depuis une vingtaine d’années. En 2015, elle a ouvert une filiale à Zurich. Actuellement, l’entreprise opère depuis sept bureaux différents.