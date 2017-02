Le courtier qui a résisté au marché défavorable

Cardis Sotheby’s International Realty a réalisé un nombre de transactions et un volume record en 2016.

Christian Affolter



L’expérience acquise grâce à une présence sur le terrain depuis plusieurs décennies est déterminante dans le domaine du courtage immobilier lorsque les conditions sur le marché sont plutôt défavorables.

Elle permet de se positionner pour rester en phase avec la demande, qui est alors loin de disparaître totalement. Le principe est relativement simple: «si le prix est juste par rapport à la perception des acheteurs, la vente pourra se conclure dans des délais raisonnables», note l’entreprise dans le communiqué. Ce qui implique également de ne pas accepter des mandats de courtage pour des prix de vente jugés irréalistes.

Le nombre de transactions a ainsi plus que doublé par rapport à l’année précédente, à 450 (contre 210), tandis que le total des prix de vente a passé de 325 millions à 575 millions (+43%). Une année record depuis 1995, qui illustre toutefois aussi bien que le prix moyen par objet a diminué. La fourchette pour les biens courants (hors immobilier de luxe) va de 700.000 francs à 1,9 million, avec une préférence pour les objets neufs. Le segment du luxe reste quant à lui à la peine dans la plupart des régions, surtout pour les objets dont le prix s’affiche à 10 millions et plus. Mais à Genève, cette partie-là montre également de signes de reprise: treize maisons de ce type ont été vendues en 2016, un record depuis 2010. Les ventes d’objets au-dessus de 5 millions dans cette région ont quant à elles presque doublé, passant de 28 à plus de 50.