Canon franchit le cap des 90 millions d'appareils EOS à objectifs interchangeables

mardi, 17.10.2017

Canon annonce avoir franchi deux jalons de taille: jusqu'à l’heure actuelle, un total de 90 millions d’appareils EOS à objectifs interchangeables et 130 millions d'objectifs EF ont été produits.

Le système EOS de Canon a été lancé en mars 1987, en même temps que la ligne d'objectifs interchangeables EF. Il s'agissait à l’époque du premier système à baïonnette intégralement électronique pour appareils photo reflex à autofocus. Au fil des ans, ces deux familles de produits n'ont eu de cesse de s'agrandir et de s’améliorer.

Grâce à la distribution croissante des appareils photo numériques reflex (DSLR), la production a connu une hausse nette au début des années 2000. La gamme EF des objectifs interchangeables notamment est leader de son secteur non seulement en termes de chiffre de vente, mais également en termes d'innovation.

Parmi les jalons innovants déjà franchis comptent, entre autres, le premier moteur ultrasonic (USM) mondial, le premier stabilisateur d'image (IS) à l’échelle planétaire et la première lentille DO à fabrication multicouche au monde.

À l’avenir, Canon continuera encore et toujours de développer ses familles EOS et EF et de les doter des toutes dernières évolutions technologiques.

La gamme EOS et ses appareils photo pour objectifs interchangeables a été lancée en mars 1987 avec l’arrivée du reflex EOS 650, qui a su convaincre non seulement grâce à son système de montures électroniques pour objectif –le premier au monde –, mais également grâce au caractère intégralement numérisé de la communication entre le boîtier et l’objectif de l’appareil.

Quant aux objectifs, depuis la présentation du premier EF, introduit sur le marché avec la famille EOS en 1987, la famille regroupe aujourd'hui 93 objectifs. Elle s’étend de l’objectif ultragrand angle à distance focale 8mm jusqu’au super téléobjectif à distance focale de 800mm, et comprend également les objectifs EF Cinema consacrés à la production de films.