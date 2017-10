Candriam lance son Académie pour l’Investissement Socialement Responsable

Candriam Investors Group, gestionnaire d’actifs multi-spécialiste européen lance la « Candriam Academy », première plateforme mondiale d'apprentissage sur l'Investissement Socialement Responsable (ISR), en accès libre.

L’objectif de la «Candriam Academy» est donc de mieux faire connaître l'ISR et de démontrer comment il s’intègre à des portefeuilles performants.

La « Candriam Academy » vise à sensibiliser et former les intermédiaires financiers à l'ISR via une plateforme en ligne innovante disposant de contenus riches et pratiques. L’accès est d’ailleurs libre pour tout investisseur en quête d’information sur le sujet.

Une étude menée en 2016 par Candriam a révélé que si plus de 60% des distributeurs sont convaincus de la valeur ajoutée de l'ISR et que plus de 70% prévoient une augmentation du nombre de fonds ISR au cours des dix prochaines années, la distribution de ces fonds reste limitée en raison du manque d'information disponible. L’objectif de la « Candriam Academy » est donc de mieux faire connaître l'ISR et de démontrer comment il s’intègre à des portefeuilles performants.

L’Académie offrira différents modules introduisant de manière approfondie l'ISR. Un résultat de 8/10 est requis à chaque module afin de terminer le cours et recevoir un certificat. L'Académie est en demande d’accréditation par la « European Financial Planning Association » (EFPA) et sollicite d'autres accréditations locales. La plateforme est actuellement disponible en anglais et en italien, et prochainement en français.